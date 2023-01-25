Недавно над столицей Украины были замечены огромные стаи ворон. В Сети тут же появилась масса предположений, почему «черные тучи» сгустились над некоторыми районами Киева. Кое-какие домыслы и вовсе были связаны с суевериями и мистикой. Однако руководитель лаборатории орнитологии МГУ профессор Ирина Беме дала этому явлению достаточно простое объяснение.

По словам профессора, кружащие стаи ворон над городом были замечены именно в ночное время суток. Ночью птицы могут метаться только потому, что получили испуг. Она отметила, что с места, где птицы остановились на ночлег, скорее всего, их что-то спугнуло. Поэтому они и начали метаться целыми стаями.

Беме подчеркнула, что обычно птиц могут напугать хищники, однако ночью хищники не летают. Вероятнее всего, их напугали действия человека. Причиной такого поведения семейства врановых, по мнению орнитолога, могло быть внезапное включение освещения, громкий шум, такой как выстрелы или взрывы.