На странице правительственной информации Венгрии в одной из социальных сетей появилось заявление премьер-министра Виктора Орбана, в котором он сообщил, что новость о передаче Германией своих танков Leopard 2 приблизила немцев к прямому участию в украинском конфликте.

Орбан напомнил, что в начале украинского конфликта немцы поставляли ВСУ только каски и заявляли, что не будут поставлять никакого летального оружия. Теперь же, по словам Орбана, дело уже дошло до отправки современных танков. К тому же, речь уже зашла о будущих поставках истребителей.

Премьер-министр Венгрии заявил, что такими действиями правительство Германии шаг за шагом уверенно приближается к прямому участию в боевых действиях. При этом Виктор Орбан напомнил, что с первого дня украинского кризиса Венгрия четко заняла позицию мирного разрешения конфликта, потому сразу отказалась поставлять любые виды вооружений.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал территорию этой страны «ничьей землей».