В интернет выложили видеозапись, снятую в Дружковке внутри ледовой арены «Альтаир». На ней можно увидеть зияющую дыру большого размера в крыше и кучи сгоревших матрасов.

Ранее была опубликована информация, что в поселении Дружковка в Донецкой народной республике, которое находится под контролем ВС Украины, произошел сильный взрыв. Это случилось в ледовой арене «Альтаир». Сам момент взрыва случайно оказался в прямом эфире во время съемок одного из тв-каналов Франции.

По данным украинских журналистов, взрыв произошел по причине ракетного удара, который российские военнослужащие нанесли по месту локации ВСУ. Известно, что вооруженные силы Украины использовали ледовую арену «Альтаир» в качестве базы, где проводилась разгрузка воинских эшелонов.