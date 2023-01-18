В Сети появилась новая информация о задержании дезертира, сбежавшего из зоны проведения специальной военной операции. Как стало известно из официального комментария правительства Липецкой области, 31-летний дезертир по имени Дмитрий Перов был «обнаружен и ликвидирован».

Напомним, что розыскные мероприятия, направленные на поиск сбежавшего из зоны СВО военнослужащего российской армии, проводились в Липецкой и Воронежской областях. Местные власти сообщают, что в данный момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов, угроза для местного населения отсутствует. Отмечается, что сейчас ведутся доследственные мероприятия.

Telegram-канал Baza сообщает, что дезертир Дмитрий Перов был ликвидирован в селе Новоуглянка Липецкой области. Известно, что он был обнаружен подразделением спецназа в одном из сельских сараев. После того, как ему предложили оставить оружие и сдаться, Перов открыл огонь и был застрелен на месте.