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Солдат российской армии смог голыми руками сбить беспилотник ВСУ, который за мгновение до этого делал попытки сбросить снаряд. Видеокадры с этим происшествием выложил канал Телеграм «Военкоры русской весны».

Кадры, снятые на камеру дрона, показывают, как беспилотник сбрасывает снаряд около российского бойца. Взрыв не дал результата, однако солдат сделал вид, что тяжело ранен.

После этого дрон идет на снижение для того, чтобы убедиться, что удар был эффективным. Однако через несколько секунд боец хватает его голыми руками. На последних кадрах видеозаписи с украинского дрона видна только форма ВС России и нашивки на рукаве солдата.

Ранее также в сеть выложили видео артиллерийского удара, который нанесли российские ВС по украинским солдатам, когда те делали попытку прорыва ночью в Запорожской области.

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