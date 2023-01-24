Российские военнослужащие продолжают ведение специальной операции на территории Украины. В сети опубликованы кадры, на которых танк ВС России под прикрытием БМПТ «Терминатор» ликвидировал атакующее подразделение ВСУ на БМП около Кременной.

По данным портала «Русская весна» неприятель хотел вытеснить российских военных с позиций ЛНР.

Наши разведчики выявили передвижение украинской группировки при помощи дронов, после этого им навстречу выехал экипаж боевой машины «Терминатор» и открыл огонь на поражение.

Российские танкисты группировки «Отважных» смогли обойти подразделение ВСУ с фланга и атаковали его. В результате наступления группа украинских боевиков погибла, другие покинули свои позиции и сбежали с места боевых действий.