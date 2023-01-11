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В сеть выложили видеозапись, на которой можно увидеть, как военнослужащие компании «Вагнер» находятся в соляных шахтах Соледара.

На кадрах есть и глава компании, бизнесмен Евгений Пригожин. Он находится рядом со своими бойцами и рассказывает, что выше, примерно в двух километрах, стоят украинцы. Он уточнил, что эта ситуация временная.

Далее Евгений Пригожин с группой военнослужащих пошел по ходам подземелья. В объектив попали украинские схроны с боевыми припасами.

Ранее глава «Вагнера» заявил, что его бойцы полностью освободили Соледар и теперь город находится под их контролем. Пригожин сделал акцент на том, что Соледар освобождали только «вагнеровцы», других подразделений вооруженных сил России тут не было.

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