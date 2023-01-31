Представители сервиса OnlyFans опровергли данные о том, что для российских пользователей введена блокировка. В пресс-службе платформы ответили, что проблемы с доступом к порталу связаны с техническими неполадками.

Техническая проблема, которая появилась на сайте, коснулась пользователей из ряда регионов. На данный момент все неполадки устранены.

Ранее появилась информация, что платформа OnlyFans стала недоступной для пользователей из России. При попытке перейти на портал с российского IP адреса подписчики сервиса получали сообщение об ошибке входа.

В конце февраля прошлого года сервис OnlyFans перестал делать выплаты для российских и белорусских пользователей по причине невозможности проведения денежных средств.