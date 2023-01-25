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Олаф Шольц, немецкий канцлер, в ближайшие дни объявит, что Германия разрешает отправлять боевые танки Леопард 2 для вооруженных сил Украины.

Ранее он делал все, чтобы уклониться от принятия такого решения, чем вызывал гнев со стороны стран, входящих в состав НАТО. Власти США оказывали серьезное давление на германского политика и в итоге ему пришлось согласиться.

При этом издание Die Zeit пишет, что танки Леопард не станут панацеей для ВСУ, однако помогут серьезно укрепить их позиции. Но пока нет информации о количестве танков, которые будут отправлены Зеленскому.

При этом канцлеру Германии удалось вынудить Вашингтон также отправить танки Abrams на Украину, пусть и в меньшем количестве. Шольцу это было нужно для подстраховки, чтобы Москва не посчитала отправку немецких боевых танков Леопард поводом для прямой атаки на Берлин.

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