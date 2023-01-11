На границе с Соединенными Штатами появилась собственная «Украина», пишет РИА Новости.

Источник указывает, что в Мехико сейчас идут самые настоящие боевые действия.

Власти Америки настояли, чтобы мексиканские правоохранительные органы арестовали Овидио Гусмана. Это сын известного наркобарона, которого называют Коротышка.

В результате этих действий на территории Мексики началась гражданская война. На улицах идут бои и массовые перестрелки, под пули попадают мирные граждане, убивают представителей силовых органов.

Для устранения беспорядков была привлечена армия. При этом наркобоевики сделали заявление, что готовят серию террористических актов.

Сложная ситуация наблюдается и в Бразилии. Там идет противостояние приверженцев нового главы страны и бывшего президента. Для разгона протестующих также привлечена армия.