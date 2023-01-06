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Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона, рассказал, что с момента начала украинского военного конфликта около 12 тысяч военных Украины прошли подготовку в западных странах. Из них около трех тысяч обучались в Соединенных Штатах.

Райдер уточнил, что уже через 14 дней в Германии начнется программа по подготовке военных ВСУ на уровне батальонов. Каждый месяц там будут проходить обучение пятьсот бойцов с Украины.

Также он заявил, что Пентагон отправит в Киев боевые машины пехоты марки Bradley. Райдер назвали эти БМП «убийцами танков». Ранее о включении этих машин в очередной пакет военной помощи заявил Джо Байден, президент Америки.

Вашингтон окажет военную помощь Киеву на общую сумму 2,85 млрд долларов. Это будет самый большой пакет с начала спецоперации на территории Украины.

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