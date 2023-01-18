Президент Америки в очередной раз стал объектом насмешек среди пользователей интернета. Причиной стала выложенная видеозапись, где он поздравляет правозащитницу с ее днем рождения и в итоге забыл ее имя.

В Вашингтоне проходило мероприятие, посвященное Дню Мартина Лютера Кинга. Президент решил, что должен поздравить с днем рождения Арндрею Уотерс Кинг. Женщина является супругой Мартина Лютера Кинга-третьего.

Байден начал поздравления с помощью песни Happy Birthday, но в итоге сбился и пропел что-то непонятное вместо имени именинницы.

Видеозапись с ляпом Джо Байдена стала вирусной в сети и набрала больше 2 млн просмотров. После этого многие интернет-пользователи начали делиться друг с другом кадрами, которые высмеивают президента Соединенных Штатов.