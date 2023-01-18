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Власти Петербурга не заботятся о блокадниках должным образом. Так общественник Дмитрий Гусев прокомментировал ситуацию с высокой смертностью блокадников в городе.

За последние 9 месяцев более 15 тыс. жителей блокадного Ленинграда умерли. По мнению журналистов, к такому итогу привели проблемы в системе здравоохранения.

Как полагает Гусев, губернатор Александр Беглов не понимает всю глубину трагедии, ведь он не из Северной столицы.

«Дело в том, что то, как чиновники относятся к блокадникам, именно это и показывает их реальное отношение и к истории, и к пережитой нашим городом и горожанами трагедии. Надо просто понимать, какие люди и как руководят нашим городом», – поделился Гусев.

Он также сделал акцент на том, что медицина в Петербурге оставляет желать лучшего. От этого страдают все горожане, однако особенно сложно приходится пожилым людям.

«С медициной в городе беда, пожилые люди от этого страдают, на мой взгляд, достаточно сильно», – резюмировал эксперт.

Ранее блокадница Марина Таурек высказывалась по вопросу «заботы» чиновников об этой категории населения. Она уверена, что администрации Александра Беглова стоит уделять проблемам блокадников больше внимания.

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