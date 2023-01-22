Польское издание Defence24 сообщает, что Министерство обороны Польши подготовило доклад для депутатов Национального собрания с анализом угрозы со стороны вооруженных сил Российской Федерации и мерами, которые необходимо предпринять для минимизации данной угрозы.

Докладчик от Минобороны сообщил, что вооруженные силы РФ ведут «истребительную войну», поэтому необходимо предпринять все необходимые меры для предотвращения продвижения российских сил вглубь страны. Для этого Минобороны предлагает увеличить численность вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек. При этом 250 тысяч должны состоять из профессиональных военных, а 50 тысяч составят отряды территориальной обороны.

Также внесено предложение об увеличении военного бюджета страны до 3% ВВП. При этом необходимо провести модернизацию военной техники сухопутных войск и ВВС Польши. Во время доклада депутаты наблюдали подготовленную презентацию Минобороны, на слайдах которой был изображен удар российской армии со стороны Германии.