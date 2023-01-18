ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН поднял в качестве темы обсуждения положение Украинской православной церкви (УПЦ). Трансляция заседания велась на Ютуб-канале ООН.

17 января по запросу Российской Федерации было проведено заседание Совбеза ООН. Главной темой стала ситуация нарушения прав человека на Украине. В частности, рассматривалась ситуация, сложившаяся вокруг Украинской православной церкви, так как запрос Москвы был связан с «непрекращающимися преследованиями на Украине инакомыслящих и оппозиции».

В качестве докладчика был приглашен представитель Русской православной церкви – глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Он выступил с речью перед членами заседания Совбеза ООН по видеосвязи. Данное выступление является первым выступлением митрополита в истории заседания Совбеза ООН.

Стоит отметить, что представители УПЦ решили не принимать участие в данной встрече. Накануне представители УПЦ обратились к Москве с просьбой не выступать от их имени.

Вам может понравиться

Украинский военнопленный рассказал о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске

Мобилизованный из Украины, который принимал участие в боях в Артемовске (укр. Бахмут), оказался в плену у российских ВС. Он рассказал, что у него на глазах была убита вся рота сослуживцев.

Кнутов: российская РЛС «Дон-2Н» удивила американцев

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о том, что в распоряжении ВС России имеется уникальный радиолокационный комплекс разведки. По его словам, российская радиолокационная станция «Дон-2Н» способна определять космические цели на расстоянии

На Украине была раскрыта схема расхищения продуктов питания для военнослужащих

Представители государственного бюро расследований Украины (ГБРУ) на официальном сайте ведомства сообщили, что совместными усилиями с Национальной полицией Днепропетровской области и департаментом контрразведки СБУ была разоблачена группа мошенников, перепродававших продукты питания,