По инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН поднял в качестве темы обсуждения положение Украинской православной церкви (УПЦ). Трансляция заседания велась на Ютуб-канале ООН.

17 января по запросу Российской Федерации было проведено заседание Совбеза ООН. Главной темой стала ситуация нарушения прав человека на Украине. В частности, рассматривалась ситуация, сложившаяся вокруг Украинской православной церкви, так как запрос Москвы был связан с «непрекращающимися преследованиями на Украине инакомыслящих и оппозиции».

В качестве докладчика был приглашен представитель Русской православной церкви – глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Он выступил с речью перед членами заседания Совбеза ООН по видеосвязи. Данное выступление является первым выступлением митрополита в истории заседания Совбеза ООН.

Стоит отметить, что представители УПЦ решили не принимать участие в данной встрече. Накануне представители УПЦ обратились к Москве с просьбой не выступать от их имени.