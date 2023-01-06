Компания Nvidia на выставке CES 2023 представила новую видеокарту RTX 4070 Ti. Это переименованная версия RTX 4080, которая получила 12 ГБ видеопамяти, но корпорация не захотела ее выпускать под начальным названием.

Видеокарта получила все параметры, которые уже были опубликованы ранее в сети. А вот стоимость оказалась меньше той, что заявлялась ранее.

Новинку будет можно приобрести за 799 долларов. Это около 57 тысяч российских рублей.

RTX 4070 Ti включает 7680 CUDA-ядра. Частота процессора доходит до 2,61 ГГц, а мощность энергопотребления равна 285 Вт.

В глобальную продажу RTX 4070 Ti вышла 5 января. А в России новую видеокарту можно купить в магазинах DNS уже с 6 января.

Также Nvidia сообщила о скором выходе в продажу линейки ноутбуков, созданных на базе видеокарт 40хх серии.