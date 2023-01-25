Преподаватель кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена Евгений Пашковский считает, что жителям Санкт-Петербурга не стоит возлагать большие надежды на прямую линию с губернатором Александром Бегловым 28 января.

Беглов запланировал очередной эфир, в рамках которого пообещал обсудить важные вопросы петербуржцев, однако после провала прошлой прямой линии жители города на Неве сомневаются в необходимости новых трансляций градоначальника. В разговоре с «ПитерНьюс24» Пашковский заметил, что настоящего диалога с петербуржцами в Северной столице не было уже давно.

«Играет роль некоторый опыт управленческий: его наличие или отсутствие. Не каждый из политиков может быстро реагировать на эти вопросы, нужна профессиональная подготовка», — высказался политолог.

Напомним, предыдущая прямая линия с Бегловым провалилась. Перед эфиром сообщения с важными для петербуржцев вопросами блокировались, а в ходе самой трансляции градоначальник не стал обсуждать наиболее острые темы, ограничившись общими фразами.