ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Преподаватель кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена Евгений Пашковский считает, что жителям Санкт-Петербурга не стоит возлагать большие надежды на прямую линию с губернатором Александром Бегловым 28 января.

Беглов запланировал очередной эфир, в рамках которого пообещал обсудить важные вопросы петербуржцев, однако после провала прошлой прямой линии жители города на Неве сомневаются в необходимости новых трансляций градоначальника. В разговоре с «ПитерНьюс24» Пашковский заметил, что настоящего диалога с петербуржцами в Северной столице не было уже давно.

«Играет роль некоторый опыт управленческий: его наличие или отсутствие. Не каждый из политиков может быстро реагировать на эти вопросы, нужна профессиональная подготовка», — высказался политолог.

Напомним, предыдущая прямая линия с Бегловым провалилась. Перед эфиром сообщения с важными для петербуржцев вопросами блокировались, а в ходе самой трансляции градоначальник не стал обсуждать наиболее острые темы, ограничившись общими фразами.

Вам может понравиться

Минобороны РФ сообщило об освобождении Краснополья в ДНР

Российское Министерство обороны сообщило, что бойцы Южного военного округа совместно с добровольцами-штурмовиками смогли на Донецком направлении освободить и взять под полный контроль поселение Краснополье. На данном участке боевых действий за

Рогозин заявил, что группа «Царские волки» занялась переводом документации ВСУ

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем интервью для РИА Новости заявил, что возглавляемая им группа «Царские волки» наладила организованную работу по переводу украинской военной документации. Рогозин добавил, что группа

Градозащитники рассказали о рисках для Дома Басевича из-за строительных работ на соседнем участке

Накануне петербургский суд отказал Госстройнадзору в ходатайстве о снятии мер предварительной защиты в отношении Дома Басевича, однако на соседнем участке, где располагается детсад советского периода, будут идти строительные работы. Градозащитники