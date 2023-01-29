ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале журналисты НТВ, еще 20 лет тому назад известный старец Зосима в одной из своих последних проповедей перед смертью сказал, что «победа Руси неизбежна».

В своей проповеди отец Зосима говорил, что сгинут киевские бандиты, а вместе с ними и Филарет, и прочая нечисть. Также старец предрекал возрождение, не «безликой Украины», а великой «Киевской Руси».

При этом в его проповеди было сказано, что сражение за возрождение Руси продлится три года. Отец Зосима сказал, что «первая Пасха будет кровавой». Подтверждение его словам мы могли наблюдать в 2022 году, когда ВСУ обстреливали мирных жителей таких населенных пунктов Донбасса, как Горловка, Васильевка и Дружковка.

Далее отец Зосима сказал, что «вторая Пасха будет голодной». Можно предположить, что к весне 2023 года с обеспечением ВСУ на фронте не все будет хорошо. После этого, по словам старца Зосимы, наступит «третья Пасха – победная». При этом в 2024 году праздник светлой Пасхи выпадает на дату 5 мая, из чего можно сделать вывод, что эта дата и станет последним днем правления Зеленского.

Вам может понравиться

В Норвегии заявили, что спортсменов нельзя отстранять за наличие российского паспорта

Астрид Якобсен, возглавляющая норвежский комитет по спорту, заявила, что недопустимо отстранять спортсменов от участия в соревнованиях только по причине их гражданства. Так она прокомментировала предложение, внесенное МОК, о возвращении на

«Урядовый курьер»: падения жилищного рынка на Украине составило 75%

Как сообщает в своем материале украинское издание «Урядовый курьер», еще год назад за неделю до начала конфликта рынок недвижимости на Украине внушал надежду уверенного роста. Однако за последний год рынок

Российские ПВО в зоне спецоперации усилят комплексами «Панцирь-СМ»

Российские комплексы противовоздушной обороны, которые установлены в зоне СВО на территории Украины, в скором времени усилят при помощи систем «Панцирь-СМ». Об этом пишут РИА Новости. Эти комплексы имеют возможность поражения