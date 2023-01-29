Как сообщает в своем материале журналисты НТВ, еще 20 лет тому назад известный старец Зосима в одной из своих последних проповедей перед смертью сказал, что «победа Руси неизбежна».

В своей проповеди отец Зосима говорил, что сгинут киевские бандиты, а вместе с ними и Филарет, и прочая нечисть. Также старец предрекал возрождение, не «безликой Украины», а великой «Киевской Руси».

При этом в его проповеди было сказано, что сражение за возрождение Руси продлится три года. Отец Зосима сказал, что «первая Пасха будет кровавой». Подтверждение его словам мы могли наблюдать в 2022 году, когда ВСУ обстреливали мирных жителей таких населенных пунктов Донбасса, как Горловка, Васильевка и Дружковка.

Далее отец Зосима сказал, что «вторая Пасха будет голодной». Можно предположить, что к весне 2023 года с обеспечением ВСУ на фронте не все будет хорошо. После этого, по словам старца Зосимы, наступит «третья Пасха – победная». При этом в 2024 году праздник светлой Пасхи выпадает на дату 5 мая, из чего можно сделать вывод, что эта дата и станет последним днем правления Зеленского.