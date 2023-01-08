Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурия, крымские инженеры планируют приступить к испытаниям опытного образца электрического автомобиля, созданного на базе УАЗ-452 «Буханка», в полевых условиях уже этой весной.

Отмечается, что инженеры научно-производственного предприятия «Элькафа» приступили к опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам, которые подразумевают переоборудование автомобиля УАЗ «Буханка» в электромобиль. Крымское предприятие подписало соответствующее соглашение с автомобильным заводом УАЗ.

Демурия сообщил, что крымская компания недавно выиграла грант от Фонда развития инноваций, поэтому уже весной ожидаются первые ходовые испытания новой версии УАЗ «Буханка» с электрическим двигателем. Испытания, по словам Демурия, планируют провести в степном и горном Крыму. Также инженеры пройдут все необходимые испытания для сертификации нового электромобиля.