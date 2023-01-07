Как сообщает РИА Новости, немецкие пользователи популярной социальной сети выразили негативную реакцию после выдвигаемых требований замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, касающихся новых поставок вооружения. Мельник заявил, что Украина нуждается в подводных лодках, истребителях, военных кораблях, баллистических ракетах а также системах противовоздушной обороны.

Пользователи социальной сети написали, что украинское руководство требует слишком много. С таким размахом, Киев будет скоро говорить о ядерном оружии.

Так один из пользователей написал, что вскоре украинское правительство будет требовать поставки ядерных боеголовок. Другой комментатор написал, что может Киев еще попросит 1200 водородных бомб. Еще один читатель выразил опасения по поводу того, что мир приближается к Третьей мировой.

Один из комментаторов очень возмутился тем, что киевский режим выдвигает бесконечные требования и военной помощи, и финансовой. Он назвал украинское правительство посмешищем.