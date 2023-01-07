Военные российской армии в составе подразделения «Отважные» начали применять в боях на территории Украины новые усовершенствованные танки «Прорыв».

На вооружение доставили уже несколько единиц, которые успешно противостоят силам ВСУ.

Российские бойцы отмечают, что боевые характеристики у новых танков «Прорыв» намного выше, чем у модели Т-72.

А канал Телеграм «Военкоры Русской Весны» написал, что уже в ближайшие дни ВС России пойдут в атаку на позиции неприятеля с помощью модернизированных танков «Прорыв».

Танк Т-90М «Прорыв» производится на предприятии «Уралвагонзавод». Он имеет комплексы динамической защиты «Реликт» и «Афганит», которые уже применяются на самых современных российских танках «Армата».