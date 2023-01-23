Власти Норвегии заявили, что могут отправить обратно в Россию сбежавшего командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер». Это россиянин Андрей Медведев.

Военный уехал в Европу и запросил политическое убежище. Со слов правозащитников, Медведев не желает возвращаться обратно на территорию России, так как опасается, что по возвращении его убьют.

Официальные норвежские представители заявили, что произвели задержание Медведева. На данный момент решается вопрос о том, будут ли его депортировать на родину.

Ранее появилась информация, что пограничная служба Норвегии задержала гражданина России, который незаконным путем пересек границу. Предполагается, что это и был Андрей Медведев.