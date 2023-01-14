Военная интервенция США в Сирии может казаться политикам нужной и малозатратной операцией, но на деле это совсем не так. Об этом пишет в The National Interest (NI) Джефф Ламир, эксперт американского военно-аналитического центра Defense Priorities. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Долой новое, возвращаем старое», похоже, такова доктрина политики США в Сирии в 2023 году. Американские войска в регионе начали возобновлять операции после паузы, вызванной нападениями Турции на поддерживаемые США курдские силы. Эта ситуация, по мнению Ламира, «игнорирует риски, из-за которых дальнейшее военное присутствие США в Сирии становится все более опасным».

Решение Вашингтона поддержать антиправительственных повстанцев в сирийском сценарии очередной «цветной революции» развязало в стране гражданскую войну. Многие западные эксперты признают, что оно оказалось катастрофическим и способствовало подъему ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) и других подобных экстремистов. Последовавшая за этим бойня привела к дальнейшему вмешательству войск США и НАТО.

«Теперь извращенная логика, используемая для оправдания размещения американских войск в Сирии, сводится к задачам «защиты» тех же самых американских войск. Этот самоподдерживающийся цикл, в котором Вашингтон порождает проблемы самому себе, продолжается уже достаточно долго», – указывает аналитик Defense Priorities.

В то время как стратегия Вашингтона статична, ситуация в регионе – динамична и становится все более опасной. Турецкие ракетные обстрелы курдских сил были произведены в пределах сотни метров от мест расположения американских военных. Турция считает курдских союзников Вашингтона террористами, и являясь членом НАТО, приостановила рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс из-за своей озабоченности по поводу курдских боевиков.

«США вряд ли выиграют от дальнейшего вовлечения в турецко-курдский конфликт, который продолжается с 1970-х годов. Более того, враждебность Турции, вероятно, подорвет сплоченность НАТО, учитывая, насколько серьезно Анкара относится к угрозе терроризма», – считает Ламир.

По его мнению, «американское военное присутствие в Сирии давно изжило себя». Еще до последних атак Турции в Сирии было много причин для ухода войск США. Поддерживаемые Ираном ополченцы регулярно наносят удары по американским военным базам и в Сирии, и в Ираке. Эти ополченцы намерены продолжать сражаться с силами США, «пока те не уйдут».

При этом вывод войск, по оценке автора NI, «не будет означать уступку инициативы или поражение: он всего лишь признает, что десятилетие бесплодной тактики не принесло дивидендов. Главный долг Вашингтона – перед американским народом, а не перед миссией с сомнительными и непродуманными целями».

Сирию никак нельзя назвать «жизненно важным интересом Соединенных Штатов». Страна находится на периферии региона, которому США уже придали меньше значимости в своей Стратегии национальной обороны.

Для Ирана – напротив, Сирия имеет решающее значение. Она религиозно тесно связана с иранским шиитским течением. Таким образом, хотя Соединенные Штаты и являются более крупным игроком, Иран готов пойти на гораздо больший риск, чтобы сохранить свое влияние в Сирии. Это означает поддержку все более мощных атак на американские войска, чтобы добиться их вывода.

Оккупация Сирии может показаться малозатратной, но это не так, пишет Ламир. Во-первых, хотя 900 военнослужащих в Сирии кажутся небольшими силами, но за ними скрыты немалые силы и средства, необходимые для их снабжения и поддержки. Текущая «низкая стоимость» также не учитывает риск эскалации с Ираном, что может затронуть все американские силы в Персидском заливе. Десятки тысяч военнослужащих США в Ираке, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре потенциально находятся в зоне досягаемости иранских беспилотников и баллистических ракет.

«Вашингтон продолжает тратить кровь и деньги на нескончаемый конфликт, который разрушил жизни миллионов мирных жителей. Вместо того, чтобы продлевать провальную модель последнего десятилетия, пора положить этому конец и окончательно вывести американские войска из Сирии», – заключает аналитик Defense Priorities.