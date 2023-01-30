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Западная поддержка Украины в прошлом году неразрывно связана с интересом США и их союзников по НАТО с судьбой востока и юга Украины, где находятся месторождения редких и ценных полезных ископаемых на триллионы долларов. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Титан – легкий, но прочный металл, широко используемый в передовых военных устройствах, таких как истребители, вертолеты, военно-морские корабли, танки , ракеты большой дальности и многие другие. В настоящее время США и союзные им страны предпринимают усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде этого ключевого металла, имеющего решающее значение для военных нужд Запада в будущем противостоянии с Россией и Китаем.

Министерство внутренних дел США классифицировало титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности Америки. Но США давно не хранят титановую губку в своих стратегических запасах, а последний ее американский производитель закрылся в 2020 году.

«Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы этой страны, Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы», – подчеркивает Newsweek.

Украина является одной из семи стран, производящих на сегодня титановую губку – основу металлического титана. В то же время Китай и Россия – основные стратегические соперники Америки – входят в эту избранную группу. По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонн титановой губки, что составляет 57% мирового производства. Далее следуют Япония с 17% и Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина более 4 000 тонн.

«Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегал санкционных кампаний, развернутых против Москвы США, ЕС и их союзниками», – отмечает Newsweek. Так, аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской ВСМПО-Ависма – крупнейшим в мире экспортером титана, как и европейская корпорация Airbus.

В прошлогоднем ежегодном законопроекте об оборонных расходах Государственному департаменту было предписано изучить «возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам».

«Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость», – сказал Newsweek один из сотрудников Конгресса, также пожелавший остаться неназванным.

В настоящее время большая часть боевых действий развернулась на востоке и юге Украины, где как раз находятся месторождения полезных ископаемых на триллионы долларов. В первые месяцы СВО российские войска захватили как минимум два месторождения титановой руды.

«Получение улучшенного доступа к украинскому титану поможет США в их тлеющем конфликте с Китаем, который, как ожидают политики, будет доминировать в 21 веке», – утверждает Newsweek. Усилия по защите этих интересов в Вашингтоне набирают обороты, сказал изданию сотрудник Конгресса, и «хотя это важная ниша, она публично не привлекает такого же внимания, как насущные военные нужды Украины, но это то, на чем мы намерены сосредоточиться».

«Большой бизнес» США и ЕС считает: Украине «предстоит серьезная работа по восстановлению страны и привлечению западных инвесторов», поскольку она стремится влиться в евроатлантическое сообщество. Предполагаемые затраты на реконструкцию достигают 1 триллиона долларов – эту цифру назвал президент Владимир Зеленский. Таким образом, Киев надеется, что его титановая промышленность станет одной из опор для привлечения иностранных денег и связанной с этим политической защиты.

«Сегодня у нас есть титан и литий, оба пользуются большим спросом сейчас и будут еще более востребованы в будущем», – сказал Newsweek Олег Устенко, экономический советник Зеленского. Он также добавил: «Хотя большинство этих месторождений сейчас даже не используются, возможности для бизнеса в этом секторе действительно огромны».

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший профессор российских исследований в Военном колледже армии США, сказал Newsweek: «Украина способна поставлять на Запад значительные объемы титана в течение нескольких месяцев после окончания конфликта, когда бы это ни произошло». По его словам, для раскрытия потенциала потребуется поддержка со стороны правительств – и в Киеве, и Вашингтоне.

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