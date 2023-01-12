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Как сообщает агентство URA.RU, в материале издания Newsweek отмечается, что в текущий момент высшее политическое руководство России занимает выжидательную позицию, чтобы в будущем добиться значительных успехов. Аналитики издания считают, что время на стороне вооруженных сил России, поэтому Москва в отличии от Киева может позволить себе ждать удачного момента.

Издание отмечает, что так называемый «План Б» Владимира Путина заключается в ожидании того момента, когда коллективный Запад вместе с Украиной исчерпают все свои ресурсы и больше не смогут противостоять России. Именно тогда Россия сможет отпраздновать относительную победу, подчеркнули в издании.

При этом российские военные эксперты уверены, что в данный момент правящие партии Западных стран все еще продолжают отправлять на территорию Украины военную помощь, не смотря на тот факт, что их политические оппоненты выступают против такого решения. Тем не менее, по их мнению, в скором времени оппозиция в странах Запада может прийти к власти и тогда ситуация может поменяться кардинальным образом.

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