Даниэль Рой, германский политик, заявил, что украинские «фанаты Бандеры» в лице руководства страны обрадовались поставкам нового вооружения в страну, сообщает РИА Новости.

Так депутат прокомментировал информацию о согласии Германии отправить танки Леопард в Киев. Он отметил, что теперь союзникам осталось только создать новую коалицию по поставкам на Украину боевой авиации.

Ранее появилась информация, что немецкий канцлер Олаф Шольц даст согласие на то, что отправить Зеленскому боевые танки Леопард 2. Предполагается, что будет выслана одна танковая рота, в которую входит десять единиц боевой техники.

Танки отправят на Украину со складов Бундесвера, но после этого в поставки на включат и другие танки из промышленных запасов страны.