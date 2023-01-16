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Недавно заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия обязана передать Украине 93 своих старых истребителей Tornado, которые должны быть списаны в ближайшее время. Комментируя данное заявление украинского дипломата в социальной сети немецкий политик Гауке Шульц написал, что вооруженные силы Украины никогда не получат данные самолеты.

Шульц заявил, что Украина никогда не получит данные самолеты, так как они обеспечивают защиту интересов Германии и не должны стать причиной начала войны с Российской Федерацией. Также немецкий политик добавил, что его знакомые работают непосредственно с данной военной техникой, при этом они также выступают против передачи данных истребителей в распоряжение ВСУ.

Напомним, что 15 января свое обращение с требованием передать Украине свои истребители опубликовал украинский дипломат Андрей Мельник. При этом он обратился со своим требованием прямо к немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

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