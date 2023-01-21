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Немецкое издание Spiegel опубликовало информацию из доклада Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Согласно данным немецкой разведки, украинская армия теряет в боях за Бахмут (прежнее название Артемовск) большое количество бойцов.

Согласно оценке службы BND, утрата Артемовска негативно повлияет на всю линию обороны ВСУ. В публикации также сообщается, что на брифинге Федеральной разведывательной службы Германии прозвучали трехзначные цифры количества погибших военнослужащих ВСУ ежедневно в боях за Бахмут.  Также в издании упомянули о том, что Киев требует от канцлера ФРГ Олафа Шольца поставок немецких танков Leopard.

Напомним, что ВС России уже взяли под свой контроль Клещеевку. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что активные бои идут в самом населенном пункте Артемовск. На данный момент «музыканты» уже взяли под контроль промзону и уже зачищают жилые районы. В скором времени они смогут установить полный контроль над Артемовском.

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