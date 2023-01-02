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Прошедшей ночью ВСУ атаковали при помощи дронов два российских региона.

Портал «Царьград» сообщает, что Александр Богомаз, глава Брянской области, написал в своем канале Телеграм о последствиях ночного удара.

В результате нападения был поврежден энергетический объект. В настоящий момент пожар там локализован. Энергообеспечение социальных объектов восстановлено, школу-интернат и районную больницу подключили к резервному источнику питания.

Губернатор Брянской области отметил, что пострадавших в ходе атаки нет. На месте случившегося ведут работу спецслужбы.

Также прошедшей ночью украинские беспилотники долетели и до Воронежской области. Там была запланирована атака на военный аэродром, но дроны ВСУ были сбиты средствами ПВО.

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