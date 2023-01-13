Военные корреспонденты и российские каналы Телеграм разобрали ситуации, когда военные РФ попадают в плен к ВСУ. Об этом пишет «Военное обозрение».

По собранной информации удалось выяснить, что около 80 процентов российских бойцов, которые попали в плен, являются либо призванными из запаса, либо добровольно поехали в зону СВО. Это указывает на то, что кадровые военнослужащие намного реже становятся военнопленными ВСУ. При этом кадровых бойцов берут в плен чаще всего в таких ситуациях, когда они находятся в бессознательном или недееспособном состоянии.

Причиной попадания в плен резервистов военные эксперты назвали недостаток кадровых офицеров. Зачастую в подразделениях резервистов командуют такие же резервисты, у которых нет практики боевых действий. В результате солдаты становятся дезорганизованной массой, которая не может оказывать должное сопротивление.