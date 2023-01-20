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Специалисты Института изучения войны (ISW) в Соединенных Штатах Америки заявили, что наступления российских войск на Украину со стороны Белоруссии точно не будет в начале 2023 года. Но уже во второй половине текущего года ситуация может поменяться.

В опубликованном материале ISW говорится, что с учетом нынешней военной активности Россия не будет наступать на Украину с Белоруссии. Но такая атака может начаться в последние месяцы 2023 года.

По мнению экспертов, сейчас военные России тренируются на территории белорусской республики. А уже затем их перевозят в зону боевых действий на Украине.

А перенос наступления с этого направления даст российской оборонной промышленности больше времени на производство оружия и боевой техники для дальнейшего проведения военной операции на Украине.

 

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