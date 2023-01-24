Издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что роман французского автора Джулиано да Эмполи под названием «Кремлевский волшебник» может полностью поменять национальную политику в отношении Киева и Украины.

Автор публикации указывает, что в популярном романе изображен положительный портрет российского президента. Критики считают, что произведение может повлиять на политические взгляды относительно сегодняшнего конфликта на Украине.

Роман вышел после того, как началась специальная операция, и стал популярным пособием для того, чтобы понять взгляды Путина. Автора произведения после его выхода стали приглашать на телевидение как эксперта по вооруженному конфликту на Украине.

Автор статьи пишет, что книга про Путина во Франции до сих пор является поводом для обсуждений.

Экс-глава французского министерства иностранных дел отметил, что книга максимально правдоподобна и ее нужно прочесть всем. Также он сказал, что если бы Макрон прочитал этот роман, то стал бы менее агрессивен в отношении действий Кремля.