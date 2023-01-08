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Как сообщает RT со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ, российские вооруженные силы за прошедшие сутки пресекли попытки прорыва линии фронта со стороны украинских диверсионных групп на Южно-Донецком участке фронта.

В сообщении оборонного ведомства Российской Федерации указано, что в окрестностях населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка, Нескучное и Павловка, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики, были пресечены попытки диверсионных групп вооруженных сил Украины прорваться через линию обороны российских подразделений.

В результате заградительного огня по украинским диверсантам, было ликвидировано более 40 военнослужащих украинской армии, один БТР и три легковых пикапа. Также сообщается, что еще две диверсионно-разведывательные группы украинской армии были ликвидированы российскими вооруженными силами и на Краснолиманском направлении.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является защита мирного населения ЛДНР.

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