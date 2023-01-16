Представители государственного бюро расследований Украины (ГБРУ) на официальном сайте ведомства сообщили, что совместными усилиями с Национальной полицией Днепропетровской области и департаментом контрразведки СБУ была разоблачена группа мошенников, перепродававших продукты питания, предназначенные для военнослужащих.

Согласно информации, предоставленной украинским ГБР, частное предприятие, которое занималось поставкой продуктов питания для украинских военнослужащих, получило военных подрядов более чем на 2 миллиона гривен (около 3.73 миллиона рублей). В документации мошенники указывали верное количество продуктов питания, а вот поставляли в воинские части намного меньшее количество провизии. Украденные товары реализовывались через сеть посредников.

Правоохранительными органами было изъято у задержанных около 30 тысяч банок тушенки а также наличные в разной валюте, соответствующие сумме 4 миллиона гривен. Изъятая партия тушенки будет передана украинским военным, а задержанных ждет судебное разбирательство. Сообщается, что им грозит срок лишения свободы до 8 лет.