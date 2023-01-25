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Утром в среду, 25 января, Комитет по благоустройству Петербурга вывел на уборку улиц от снега и наледи всего 161 единицу спецтехники. Информация подтверждается официальным сайтом ведомства.

Напомним, накануне, 24 января в городе прошел небольшой снегопад, спровоцировавший пробки в час пик, однако улицы до сих пор остаются не очищенными. При этом в городе снова оттепель, и прямо на улицах Петербурга снова «каша» из грязного снега и песка, что особенно неприятно для пешеходов.

Ближайшие несколько дней столбики термометра будут стабильно держать плюсовую температуру, что приведет к таянию снега и затоплению улиц из-за проблемных ливневок.

В связи с бездействием городских служб и профильных комитетов Смольного возрастает риск получения горожанами травм, поскольку под лужами на многих участках скрывается наледь.

Напомним, осенью петербургский градоначальник заявлял о полной готовности коммунальных предприятий к зимнему сезону. Тем не менее, первые же метели показали, что коммунальщики бессильны перед стихией.

В экспертном сообществе ранее констатировали, что анонсированный губернатором Александром Бегловым переход на новую систему уборки улиц, скорее всего, не поможет избежать повторения «снежных коллапсов», поскольку в городе так и не решили проблему недостатка работников ручного труда.

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