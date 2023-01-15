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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Запорожской области, представители правоохранительных органов Российской Федерации обнаружили место хранения оружия, боеприпасов к нему и военной формы, которое находилось в населенном пункте Днепрорудное в Запорожской области.

Как следует из сообщения правоохранительных органов, на территории гаражного кооператива в одном из боксов был обнаружен схрон с оружием, боеприпасами к нему, коктейлями «Молотова», военной формой стандартов НАТО и украинской символикой. Сообщается, что данный гараж находился в населенном пункте Днепрорудное и принадлежал бывшему участнику АТО.

По данным правоохранительных органов Запорожской области, владелец гаража в данный момент служит в рядах вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Сообщается, что найденное оружие и боеприпасы предназначались для использования в террористических актах на подконтрольной России территории Запорожской области.

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