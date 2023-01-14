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Игорь Терехов, глава Харькова, проинформировал о произошедших взрывах на территории Харькова. Об этом он написал в своем канале Телеграм.

Со слов Терехова, удары были направлены на важные объекты инфраструктуры. По всей области прозвучала воздушная тревога.

При этом в канале Телеграм украинского ресурса «СТРАНА.ua» появились сообщения, что местные жители жалуются на отсутствие электроэнергии в отдельных частях города. В Харькове остановило свою работу метро.

Также 14 января был проведен обстрел Киева и Киевской области. Алексей Кулеба заявил, что в результате выпущенных ракет начался пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Киева. По предварительной информации, пострадавших в ходе взрывов и возгорания нет.

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