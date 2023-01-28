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Канал Телеграм «Военный осведомитель» выложил эксклюзивные видеокадры, на которых показана группа украинских боевиков, которая попала в плен под Угледаром.

Руслан Курбанов, Герой России и командир танковой роты, рассказал, что неприятель вел бой до последнего. Но в ходе сражения не смог удержать свои позиции. Прорыв осуществили российские морпехи.

Командир отметил, что всех украинских военнопленных ждет достойное обращение. Он призвал других солдат ВСУ тоже сдаться в плен, чтобы остаться живыми.

Ранее Александр Ходаковский, командующий батальоном «Восток», рассказал, что на данный момент российские военные укрепляют свои позиции под Угледаром, в дачном поместье. Противник делает регулярные попытки выбить наших штурмовиков, но все безуспешно.

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