Во время модернизации военной техники российской армии 2010 года основным боевым танком вооруженных сил стала модификация Т-72Б3. Данный танк сегодня массово применяется в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации, что помогло выявить его сильные и слабые стороны.

В результате проведенной работы над ошибками, российские конструкторы смогли разработать новейшую модернизированную версию танка, которая получила название Т-72Б3М образца 2022 года. Модернизация включала в себя установку дополнительной динамической защиты «Контакт-1», кронштейны на башне для установки защитной решетки от БПЛА и противокумулятивную сетку вокруг погона башни.

Однако на данный момент на модернизированные танки устанавливают более простой прицел 1ПН96МТ-02 вместо «Сосна-У», который отличается большей эффективностью. Главное отличие более просто прицела заключается в дистанции предельного обнаружения противника, которая составляет 3 км вместо 5 км и ИК-камера меньшего разрешения.

Стоит отметить, что более простыми прицелами также комплектуются танки Т-80БВМ. Современные прицелы «Сосна-У» белорусского производства на данный момент устанавливают только на российский танк Т-90М «Прорыв».