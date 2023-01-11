Никита Третьяков, журналист и теперь мобилизованный военнослужащий, рассказал изданию «МК», какие впечатления получил от первых боевых действий.

Солдат отметил, что важно заранее себя подготавливать психологически к нахождению в месте боев. При этом он добавил, что быть полностью готовым к лишениям армии не получится. Никакая подготовка и никакая психология не помогают, когда рядом взрывается снаряд и на глазах гибнут боевые товарищи.

Журналист рассказал о том, как первый раз оказался под обстрелом в Донецке. Он отметил, чтобы шокирован. При этом он считает, что ему было легче, чем другим, так как он уже работал ранее военным корреспондентом в зоне спецоперации.

Третьяков порекомендовал в критических ситуациях сосредотачиваться на том, что можно сделать в настоящий момент.