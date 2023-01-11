Военный суд в Одинцово вынес приговор в отношении мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова. Его обвиняют в том, что он нанес побои офицеру в парке «Патриот».

Преступнику назначили наказание в виде 5 с половиной лет отбывания в колонии строгого режима.

В пресс-службе суда рассказали, что сейчас дело находится на обжаловании.

Известно, что рядовой Лешков во время проведения строевого смотра 13 ноября оскорбил руководство нецензурной бранью и пожаловался на недочеты в организации службы и обеспечении рядовых солдат необходимым имуществом.

При этом Лешков специально выпустил прямо в лицо подполковнику Мазанову дым от сигареты, которую курил. Подполковник отодвинул его рукой, солдат в ответ нанес Мазанову удар кулаком в грудь.