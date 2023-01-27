Билл Гейтс дал интервью порталу Australians vs. The Agenda, в ходе которого заявил, что власти Украины самые худшие и самые коррумпированные во всем мире. Также бизнесмен из США посочувствовал гражданам Украины, которым некуда деться от киевского режима.

При этом Гейтс добавил, что Украина – прекрасная сельскохозяйственная страна, которая может жить в изобилии, а ее угодья намного лучше американских. Он пособолезновал украинцам и сказал, что надеется, что когда-нибудь в будущем страна все же придет к европейскому уровню.

Издание «Московский Комсомолец» считает, что подобный выпад в сторону Зеленского вовсе не означает, что Билл Гейтс поддерживает политику России. Просто он независимый человек, который может свободно выразить свою точку зрения и допускает такие высказывания.