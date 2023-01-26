Как сообщает «Московский Комсомолец» в своем материале, 26 января 2023 года на всей территории Украины вновь звучал сигнал воздушной тревоги. Из нескольких регионов Украины пришли сообщения о мощных прилетах российских крылатых ракет.

Местные жители уже рассказали о серии взрывов в Киеве, Одессе, Виннице, Днепропетровске и Николаеве. Многие украинцы уже связали массированный ракетный обстрел территории своей страны с объявлением о поставках западных танков для ВСУ.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по территории города и области было выпущено не менее 15 крылатых ракет. Сообщается, что в одном из районов столицы видно густые клубы черного дыма. Как результат, органы местной власти уже объявили об экстренных отключениях света и задержки в движении поездов на железной дороге.

В Днепропетровске под ракетный удар попал завод, на территории которого ВСУ ремонтировали поврежденную в боях технику. Об этом сообщил глава местного облсовета Николай Лукашук. В Виннице органы местной власти заявили о прилете по объекту энергетической инфраструктуры.

В Одессе и области местные жители сообщают о взрыве в районе аэропорта, нескольких подстанциях и других объектах. В поселке Усатово была полностью уничтожена подстанция. При этом известный украинский военный эксперт Евгений Карась уверен, что ВС РФ нанесут еще более масштабный ракетный удар по территории Украины завтра.