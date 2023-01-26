Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», полковник вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор постоянно удивляет своими резонансными заявлениями. Чего стоят его заявления о том, что российский президент Путин вверг в отчаяние администрацию Байдена мощным ударом по ВСУ. Или же его предсказание о том, что в скором времени украинская армия будет разгромлена на поле боя. Многие эксперты задаются вопросом, почему американский военный аналитик делает прямо противоположные официальной позиции Белого дома заявления.

Макгрегор является настоящим боевым полковником, который лично участвовал в сражениях на поле боя. В ходе боевых действий в Ираке он, командуя группой американских войск из 19 танков, 26 бронетранспортеров Bradley и 4 самоходных минометов М1064, вступил в бой с армией Ирака во время песчаной бури. В течение 23 минут боя его бригада смогла уничтожить почти 70 единиц военной техники противника.

Однако после своей отставки полковник стал постоянным гостем телевизионной программы Такера Карлсона на консервативном телеканале Fox News. В итоге Трамп дал ему должность старшего советника министра обороны, которую на тот момент занимал Кристофер Миллер.

Будучи соратником Трампа, Макгрегор не раз называл Зеленского «марионеткой», а также одобрял присоединение Крыма к России еще в 2014 году. А в конце прошлого года в журнале The American Conservative вышел материал, в котором он написал, что Байден «ведет свою опосредованную войну с Россией» в то время, как быстрее его рейтингов вниз падает только экономика США.