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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, который является ведущим специалистом в области бронетанковой техники, рассказал о лучшем средстве уничтожения натовских танков Leopard и Abrams. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Он отметил, что главным средством борьбы с танками иностранного производства являются подкалиберные снаряды танковых пушек. Данный вид снарядов представляет собой специальный тип вооружения, способный уничтожать бронетехнику противника.

Мураховский отметил главные преимущества этого типа вооружения. Одно из ключевых – высокая скорость подкалиберных снарядов, которая может достигать гиперзвуковых значений: 1700м/с или 6120 км/час. На вооружении ВС России основным бронебойным подкалиберным снарядом является 3БМ42 «Манго». Он имеет усовершенствованную активную боевую часть.

Эксперт уверен, что для ВС России снарядов танковых пушек 3БМ42 «Манго» будет вполне достаточно, чтобы уничтожить американские Abrams и немецкие Leopard, которые вскоре прибудут на Украину.

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