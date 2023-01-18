Сотрудники Минюста Америки приняли решение, что не будут обращаться в ФБР для проведения работы по делу о секретной документации, найденной в доме лидера страны Джо Байдена. Ведомство не хочет усложнять процесс расследования, об этом сообщает ресурс The Wall Street Journal.

По сообщению издания, сначала Минюст рассматривал вопрос привлечения ФБР, но затем решил не усложнять идущее расследование. Кроме этого, адвокаты американского президента полностью открыты к сотрудничеству.

WSJ считает, что данная информация доказывает тот факт, что усилия команды президента по совместной работе со следствием до сегодняшнего дня исключали более агрессивное поведение со стороны органов полиции в его отношении.