ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники Минюста Америки приняли решение, что не будут обращаться в ФБР для проведения работы по делу о секретной документации, найденной в доме лидера страны Джо Байдена. Ведомство не хочет усложнять процесс расследования, об этом сообщает ресурс The Wall Street Journal.

По сообщению издания, сначала Минюст рассматривал вопрос привлечения ФБР, но затем решил не усложнять идущее расследование. Кроме этого, адвокаты американского президента полностью открыты к сотрудничеству.

WSJ считает, что данная информация доказывает тот факт, что усилия команды президента по совместной работе со следствием до сегодняшнего дня исключали более агрессивное поведение со стороны органов полиции в его отношении.

Вам может понравиться

Финский президент Саули Ниинисте заявил, что Путин начал игру «ва-банк»

Издание Dagens Nyheter в своем материале пишет, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский президент Владимир Путин решился на очень опасные действия, которые можно сравнить с игрой ва-банк в

В США выявлены проблемы по производству плутониевых зарядов для ядерного оружия

США стремятся модернизировать свой ядерный арсенал, но, согласно новому отчету Счетной палаты правительства (GAO), их план по производству большего количества плутониевых зарядов для своих боеголовок в настоящее время невыполним. Об

WP: командование ВСУ может принять решение об отводе войск из Артемовска

Газета Washington Post пишет в своем материале, что командование украинской армией рассматривает возможность отвода своих подразделений из населенного пункта Артемовск. По информации американских журналистов, командование вооруженных сил Украины столкнулось с