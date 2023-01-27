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В результате эффективной работы расчетов российской РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции на территории Украины была ликвидирована батарея украинских гаубиц Д-20. Параллельно российские военные уничтожили и склад боеприпасов, который был расположен рядом.

Об успешной работе военных Центрального военного округа рассказали в пресс-службе оборонного ведомства России. Опубликована и видеозапись, сделанная на месте событий.

В Минобороны уточнили, что батарея неприятеля находилась на замаскированных позициях. Их обнаружили разведчики ЦВО при помощи дронов. Помогли беспилотники и при корректировке и наведении огневого поражения.

Данные, полученные разведкой, были отправлены расчетам системы «Град». После этого военные ударили точно по цели.

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