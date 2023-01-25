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Российское министерство обороны выложило видеокадры, на которых показан электронный запуск отечественного гиперзвукового оружия. Это ракета «Циркон». Пуск производился с фрегата «Адмирал Горшков», который сейчас находится в водах Атлантического океана.

В оборонном ведомстве РФ рассказали, что было проведено корабельно-боевое учение, в ходе которого был нанесен ракетный удар по вымышленной надводной цели неприятеля.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» была применена на дальности более, чем 900 километров.

Со слов капитана корабля, эффективность запуска ракеты равна одной единице. Это значит, что полученный результат полностью соответствует ожиданиям.

Он отметил, что при помощи электронного пуска подтвердились все заявленные характеристики, которые изначально были заложены в данный ракетный комплекс.

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