Министерство обороны Российской Федерации сообщает о начале строительных работ по возведению нового водовода для соединения коммуникаций Донбасса и Ростовской области.

Представители Минобороны уточнили, что для обеспечения потребностей жителей Донбасса в чистой питьевой воде специалисты военно-строительного комплекса оборонного ведомства России начали работы по возведению крупного водовода между Донбассом и Ростовской областью.

Планируется, что новое гидротехническое сооружение будет проложено по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики и будет соединено с каналом Северский Донец-Донбасс.

Сообщается, что запланированная пропускная способность нового водовода будет составлять до 300 тысяч кубических метров чистой питьевой воды в сутки. Всего планируется построить две нитки водопроводов, длина каждой из которых составит примерно 200 км.

Также будут возведены сопутствующие инженерные сооружения, такие как насосные станции, накопители воды, рассчитанные на десять тысяч кубических метров, и электрические подстанции.