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Во время брифинга по анализу документов о военно-биологической деятельности США, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил о том, что благодаря оперативным действиям Министерства обороны Российской Федерации удалось прекратить деятельность американских программ военно-биологического назначения на территории Украины.

В результате действия российского Министерства обороны, Пентагону пришлось перенести все незавершенные эксперименты и испытания в свои лаборатории, расположенные на территории государств Центральной Азии и Восточной Европы.

Также Кириллов добавил, что благодаря активным действиям Минобороны России, Пентагону в срочном порядке пришлось наращивать сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, такими как Кения, Таиланд и Сингапур для завершения своих исследований, которые не были доведены до конца в украинских военно-биологических лабораториях.

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